Google Pay в Україні стане Google Гаманцем

Застосунок Google Pay стає в Україні Google Гаманцем (Google Wallet) та підтримуватиме нові цифрові елементи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє компанія Google.

Зазначається, що новий додаток буде доступний в Україні на Android і Wear OS.

Google Гаманець стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності.

"Конфіденційність і безпека є наріжним каменем Google Гаманця, і ми надаємо вам можливість детального налаштування, щоб створити досвід конфіденційності, який підходить саме вам", - йдеться у повідомленні компанії.

Особисті документи не будуть передаватись без дозволу навіть у Google, а якщо телефон буде загублено або викрадено, користувач зможе знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції «Знайти пристрій».

Протягом наступних двох днів Google Гаманець стане доступний для всіх користувачів. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що їхній додаток Google Pay автоматично оновився до Google Гаманця.

Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, треба буде вручну оновити додаток з Google Play.

Нові користувачі можуть завантажити додаток Google Гаманець на Google Play.

Зазначимо, хоча з липня Google запроваджує платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.