Компания Google представила бюджетный смартфон Pixel 8a с чипом Tensor G3

Google официально представила долгожданный Pixel 8a в преддверии ежегодной конференции Google I/O 2024. Новый бюджетный смартфон появится в продаже 14 мая по стартовой цене $499.

Об этом сообщает 9to5Google

Pixel 8а будет доступен в четырех цветовых вариантах: Obsidian (черный), Porcelain (бежевый), Bay (голубой) и Aloe (зеленый). Чтобы снизить стоимость телефона, его переднюю панель выполнили из стекла Gorilla Glass 3, имеющего защиту от пыли и воды по стандарту IP67.

Среди других особенностей смартфона – функция разблокировки лицом на основе Tensor AI, совместимость с Google Wallet/Pay, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Будущее обновление добавит функцию Gemini Nano, аналогичную старшим моделям Pixel 8.

Основные характеристики смартфона

Смартфон получил 6,1-дюймовый рOLED (пластиковый OLED) дисплей Actua Display с частотой обновления до 120 Гц, максимальной яркостью 1400 нит для HDR и пиковой яркостью до 2000 нит. Это означает, что экран на 40% ярче, чем у Pixel 7a. Сердцем устройства стал новый чипсет Tensor G3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Основная камера Pixel 8a осталась без изменений – 64 Мп датчик с углом обзора 80° и диафрагмой f/1.89, работающий в тандеме с 13 Мп ультраширокоугольной камерой (120° FOV, f/2.2). Фронтальная камера 13 Мп получила несколько более широкое поле зрения 96,5° (против 95° у предшественников).

Емкость аккумулятора составляет 4492 мАч, а скорость беспроводной зарядки ограничена 7,5 Вт. Google обещает 7 лет обновлений операционной системы, систем безопасности и функций Feature Drop, а также встроенную VPN от Google One.

Pixel 8a пока будет доступен в США, Канаде, Великобритании и других странах. В первый раз смартфон появится в Польше и Чехии. Его стоимость стартует от $499 за 128 ГБ памяти и $559 за 256 ГБ версию цвета Obsidian.

Google будет выпускать запчасти для Pixel 8 в течение 7 лет

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать не только обновление, но и аппаратную поддержку в течение семи лет.

Это особенно важно для аккумулятора, поскольку большинство батарей смартфонов становятся слабее на 20% всего через два года. Поэтому возможность приобрести новый аккумулятор необходима, если пользователь хочет поддерживать безупречную работу устройства в течение семи лет.

Позже подобное решение приняла и компания Samsung. Она будет выпускать обновления для серии смартфонов Galaxy S24 к 2031 году.