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Samsung идет по стопам Google: смартфоны S24 будут обновляться в течение 7 лет, – СМИ
Компания Samsung будет выпускать обновления для серии смартфонов Galaxy S24 до 2031 года. Об этом сообщает Android Headlines.
Таким образом, Samsung собирается предложить обновления операционной системы в течение семи лет. Это значит, что линейка S24 сможет получить Android 21.
Текущая стратегия южнокорейского техногиганта предполагает пятилетнее обновление флагманов. Однако похоже, что компания меняет планы.
Ранее о семилетнем сроке выпуска обновлений и запчастей объявила Google. Фирма пообещала делать это для смартфонов Pixel 8, которые были представлены осенью 2023-го.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Galaxy S24: характеристики
По данным инсайдера Эвана Бласса, смартфоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra будут работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3 по крайней мере в США, Канаде и Китае. Возможно, в других странах устройства будут продаваться с процессором Exynos 2400 от Samsung.
Стандартный S24 получит 6,2-дюймовый экран, тогда как S24+ – 6,7-дюймовый, а версию Ultra оснастят 6,8-дюймовой панелью.
Как указывает WinFuture, камера в первых двух моделях будет иметь датчики на 50, 10 и 12 МП, тогда как в S24 Ultra – на 200, 50, 10 и 12 МП.
Ожидается, что линейка будет оснащена функциями искусственного интеллекта. Презентация смартфонов состоится 17 января.