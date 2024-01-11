Цвет смартфона можно изменить: на выставке CES 2024 показали гаджеты-хамелеоны (ВИДЕО)

Компания Infinix во время выставки CES 2024 продемонстрировала технологию E-Color Shift, которая позволяет изменять цвет задней панели смартфона без потребления энергии. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы.

Разработчики создали смартфон, на тыловой стороне которого расположен экран с технологией E-Ink, обычно используемый в электронных книгах. Предполагается, что пользователи могут изменять цвет на тот, который им нравится.

Смартфоны-хамелеоны от Infinix. Фото: пресс-служба компании

Для этого процесса используются микроструктуры, где цветные частицы несут положительные и отрицательные заряды. Благодаря разным уровням напряжения электрическое поле внутри изменяется, что обеспечивает отображение определенных цветов.

В Infinix утверждают, что постоянно включенный задний дисплей потребляет энергию только при изменении цвета.

Начнет ли компания продавать такие смартфоны и сколько они будут стоить, пока не объявили.