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Колір смартфона можна змінити: на виставці CES 2024 показали ґаджети-хамелеони (ВІДЕО)
Компанія Infinix під час виставки CES 2024 продемонструвала технологію E-Color Shift, яка дозволяє змінювати та колір задньої панелі смартфона без споживання енергії. Про це йдеться в пресрелізі фірми.
Розробники створили смартфон, на тиловій стороні якого розташовано екран із технологією E-Ink, який зазвичай використовується в електронних книгах. Передбачається, що користувачі зможуть змінювати колір на той, який їм подобається.
Для цього процесу використовуються мікроструктури, де кольорові частинки несуть позитивні та негативні заряди. Завдяки різним рівням напруги електричне поле всередині змінюється, що забезпечує відображення певних кольорів.
В Infinix стверджують, що постійно ввімкнений задній дисплей споживає енергію лише при зміні кольорів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Чи почне компанія продавати такі смартфони й скільки вони коштуватимуть, поки що не оголосили.