Колір смартфона можна змінити: на виставці CES 2024 показали ґаджети-хамелеони (ВІДЕО)

Компанія Infinix під час виставки CES 2024 продемонструвала технологію E-Color Shift, яка дозволяє змінювати та колір задньої панелі смартфона без споживання енергії. Про це йдеться в пресрелізі фірми.

Розробники створили смартфон, на тиловій стороні якого розташовано екран із технологією E-Ink, який зазвичай використовується в електронних книгах. Передбачається, що користувачі зможуть змінювати колір на той, який їм подобається.

Смартфони-хамелеони від Infinix. Фото: пресслужба компанії

Для цього процесу використовуються мікроструктури, де кольорові частинки несуть позитивні та негативні заряди. Завдяки різним рівням напруги електричне поле всередині змінюється, що забезпечує відображення певних кольорів.

В Infinix стверджують, що постійно ввімкнений задній дисплей споживає енергію лише при зміні кольорів.

Чи почне компанія продавати такі смартфони й скільки вони коштуватимуть, поки що не оголосили.