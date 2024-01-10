Asus представила складаний OLED-монітор із діагоналлю в понад 17" (ФОТО)

Компанія Asus в рамках виставки CES 2024 анонсувала низку пристроїв, серед яких – складаний OLED-монітор ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Про це пише Tom's Hardware.

Дисплей у розкладеному стані має діагональ у 17,3 дюйма, а роздільна здатність становить 2560 x 1920 пікселів. Якщо скласти пристрій навпіл, вийде апарат на 12,5 дюймів із роздільною здатністю 1920 × 1280 пікселів.

Як стверджує виробник, завдяки шарніру Waterdrop дисплей не має зазорів у розкладеному вигляді. Однак Tom's Hardware звертає увагу, що як і на інших складаних пристроях, таких як смартфони й планшети, на цьому апараті також є помітний шов.

Asus ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Фото: Asus Asus ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Фото: Asus Asus ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Фото: Asus

Пристрій можна встановити як в альбомній, так і в портретній орієнтації. Варто зазначити, що це не сенсорний дисплей, тому для навігації не можна буде скористатися пальцем або стилусом.

Новинка від Asus охоплює 100% колірного простору DCI-P3 і має сертифікат VESA DisplayHDR True Black 500.

Вага ZenScreen Fold OLED становить 1,17 кг, товщина – 9,7 мм. Для підключення є порт mini-HDMI, два USB Type-C й розʼєм для навушників.

Поки що Asus не оголосила ціну на пристрій та те, коли його можна буде придбати. Tom's Hardware припускає, що цінник ZenScreen Fold OLED наблизиться або перевищить 2 тис. доларів.