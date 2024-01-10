Asus представила складной OLED-монитор с диагональю в более 17" (ФОТО)

Компания Asus в рамках выставки CES 2024 анонсировала ряд устройств, среди которых – складной OLED-монитор ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Об этом пишет Tom's Hardware.

Дисплей в разложенном состоянии имеет диагональ в 17,3 дюйма, а разрешение составляет 2560 x 1920 пикселей. Если сложить устройство пополам, выйдет аппарат на 12,5 дюймов с разрешением 1920 × 1280 пикселей.

Как утверждает производитель, благодаря шарниру Waterdrop дисплей не имеет зазоров в разложенном виде. Однако Tom's Hardware обращает внимание, что как и на других складных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, на этом аппарате также есть заметный шов.

Asus ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Фото: Asus Asus ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Фото: Asus Asus ZenScreen Fold OLED (MQ17QH). Фото: Asus

Устройство можно установить как в альбомной, так и портретной ориентации. Следует отметить, что это не сенсорный дисплей, поэтому для навигации нельзя будет воспользоваться пальцем или стилусом.

Новинка от Asus охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат VESA DisplayHDR True Black 500.

Вес ZenScreen Fold OLED составляет 1,17 кг, толщина – 9,7 мм. Для подключения есть порт mini-HDMI, два USB Type-C и разъем для наушников.

Пока что Asus не объявила цену на устройство и то, когда его можно будет приобрести. Tom's Hardware предполагает, что ценник ZenScreen Fold OLED приблизится или превысит 2 тыс. долларов.