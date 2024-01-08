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Первый в мире: Samsung представила прозрачный MicroLED-дисплей (ВИДЕО)

Samsung, дисплей
Прозрачный MicroLED-дисплей Samsung. Фото: скриншот / Alex Hernandez / X (Twitter)

Компания Samsung представила первый в мире прозрачный безрамочный MicroLED-дисплей. Презентация прошла на мероприятии First Look в рамках выставки CES 2024, сообщает Engadget.

В общей сложности фирма показала три экрана с несколько отличающимся дизайном. Два из этих устройств имеют затемненное стекло, скрывающее объекты, расположенные за панелями. А третий оказался таким же прозрачным, как обычное стекло.

Как отмечает издание, картинка на дисплеях выглядит почти как голограмма. А благодаря высокой плотности пикселей MicroLED изображение невероятно четкое. Все демонстрационные устройства имеют толщину всего около сантиметра.

По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные MicroLED-дисплеи имеют более высокую яркость по сравнению с такими же OLED-панелями, на них меньше влияет внешнее освещение.

Engadget пишет, что пока нет никакой информации о том, сколько такой экран будет стоить или когда эта технология попадет в розничную продажу. Однако непрозрачные MicroLED-телевизоры Samsung на 110 дюймов стоят 150 тыс. долларов. Учитывая это, пройдет достаточно много времени, пока прозрачные дисплеи станут доступными.

Автор:
Артем Ющенко