Первый в мире: Samsung представила прозрачный MicroLED-дисплей (ВИДЕО)

Компания Samsung представила первый в мире прозрачный безрамочный MicroLED-дисплей. Презентация прошла на мероприятии First Look в рамках выставки CES 2024, сообщает Engadget.

В общей сложности фирма показала три экрана с несколько отличающимся дизайном. Два из этих устройств имеют затемненное стекло, скрывающее объекты, расположенные за панелями. А третий оказался таким же прозрачным, как обычное стекло.

Как отмечает издание, картинка на дисплеях выглядит почти как голограмма. А благодаря высокой плотности пикселей MicroLED изображение невероятно четкое. Все демонстрационные устройства имеют толщину всего около сантиметра.

Transparent MicroLED displays by Samsung at #CES2024



pic.twitter.com/aPbRU5NPZY — Tansu Yegen (@TansuYegen) January 8, 2024

По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные MicroLED-дисплеи имеют более высокую яркость по сравнению с такими же OLED-панелями, на них меньше влияет внешнее освещение.

Engadget пишет, что пока нет никакой информации о том, сколько такой экран будет стоить или когда эта технология попадет в розничную продажу. Однако непрозрачные MicroLED-телевизоры Samsung на 110 дюймов стоят 150 тыс. долларов. Учитывая это, пройдет достаточно много времени, пока прозрачные дисплеи станут доступными.