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Samsung анонсировала два новых монитора QD-OLED для геймеров

Samsung, мониторы
Будущие мониторы Samsung с матрицами QD-OLED. Фото: Samsung

Компания Samsung Display в следующем году выпустит два новых игровых монитора с матрицами QD-OLED. Об этом пишет Wccftech.

По сравнению с OLED, технология QD-OLED обеспечивает более высокое качество изображения и контрастность, более широкий охват цветов и меньшее время отклика.

Производитель анонсировал модели диагональю 31,5 и 27 дюймов. Первый из них получит разрешение UHD (3840 x 2160) и плотность пикселей в 140 PPI. Этот монитор будет нацелен на высококлассный игровой сегмент.

Что касается 27-дюймового варианта, то он будет иметь разрешение QHD (2560 x 1440). Этот монитор может обеспечить частоту обновления в 360 Гц и будет ориентироваться на сегмент киберспорта.

Оба устройства находятся в массовом производстве и поступят в розничную продажу в следующем году после анонса на выставке CES 2024.

Samsung заявляет, что в 2024 году планирует утроить общие поставки дисплеев путем расширения ассортимента.

Автор:
Артем Ющенко