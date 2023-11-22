MSI выпустила новый игровой монитор с диагональю 40 дюймов (ФОТО)

Компания MSI выпустила монитор MAG 401QR, который предлагает 40-дюймовый плоский экран с разрешением UWQHD. Об этом пишет Gizmochina.

Новинка оснащена IPS-панелью с частотой обновления 155 Гц и временем отклика в 1 мс. Соотношение сторон составляет 21:9, угол обзора – до 178°.

Экран имеет высокую точность цветопередачи (94% DCI-P3, 90% Adobe RGB и 118% sRGB) и сертификат HDR 400, который гарантирует максимальную яркость на уровне от 400 нит, динамическую корректировку метаданных и возможность глобального затемнения.

На задней стороне монитор получил RGB-подсветку.

MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI

В MAG 401QR доступны следующие варианты подключения:

два порта HDMI (2.0b);

по одному Display Port, USB Type-C и USB Type-B;

два разъема USB 2.0 Type-A.

Производитель предлагает пользователям монитора загружать программное обеспечение MSI Remote Display, позволяющее удаленно устанавливать параметры дисплея с помощью смартфона.

В Китае MAG 401QR продается за 2999 юаней (около 420 долларов).