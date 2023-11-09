LG выпускает новые смарт-мониторы: подключение к ПК им не нужно (ФОТО)

Компания LG выпускает новую линейку Smart Monitor для глобального рынка, состоящую из вариантов на 31,5 и 27 дюймов. Об этом пишет Gizmochina.

Отмечается, что мониторы 32SR50F (31,5") и 27SR50F (27") – это автономные устройства, работающие на webOS 23 и не нуждающиеся в ПК для своей работы. Обе модели предлагают разрешение Full HD, IPS LCD-панели с частотой обновления в 60 Гц и поддержку стандарта HDR10.

Устройства можно использовать для офисных программ: мониторы отлично подходят для конференц-связи, работы с документами и просмотра веб-страниц.

Смарт-монитор LG. Фото: сайт компании Смарт-монитор LG. Фото: сайт компании Смарт-монитор LG. Фото: сайт компании

Оснащенность операционной системой webOS обеспечивает также легкий доступ к стриминговым программам. Благодаря функции LG Mood Music пользователи смогут создавать списки воспроизведения музыки на основе своих предпочтений. Также предоставляется доступ к легкому обмену контентом с помощью функций AirPlay 2 и Miracast.

Для подключения есть по два разъема HDMI и USB 2.0, а также поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

Смарт-мониторы будут доступны в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке позже в текущем месяце.

Цена на 27-дюймовую модель будет составлять 199 долларов, тогда как 32-дюймовая версия обойдется в 229 долларов.