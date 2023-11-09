LG випускає нові смартмонітори: підключення до ПК їм не потрібне (ФОТО)

Компанія LG випускає нову лінійку Smart Monitor для глобального ринку, яка складається з варіантів на 31,5 і 27 дюймів. Про це пише Gizmochina.

Зазначається, що монітори 32SR50F (31,5") і 27SR50F (27") – це автономні пристрої, які працюють на webOS 23 і не потребують ПК для своєї роботи. Обидві моделі пропонують роздільну здатність Full HD, IPS LCD-панелі із частотою оновлення в 60 Гц і підтримку стандарту HDR10.

Пристрої можна використовувати для офісних програм: монітори чудово підходять для конференц-звʼязку, роботи з документами та перегляду вебсторінок.

Смартмонітор LG. Фото: сайт компанії Смартмонітор LG. Фото: сайт компанії Смартмонітор LG. Фото: сайт компанії

Оснащені операційною системою webOS забезпечує також легкий доступ до стримінгових програм. Завдяки функції LG Mood Music користувачі зможуть створювати списки відтворення музики на основі своїх уподобань. Також надається доступ до легкого обміну контентом за допомогою функцій AirPlay 2 і Miracast.

Для підключення є по два розʼєми HDMI і USB 2.0, а також підтримка Wi-Fi та Bluetooth.

Смартмонітори будуть доступні в Європі, Північній Америці, Південній Америці, Азії та на Близькому Сході пізніше в поточному місяці.

Ціна на 27-дюймову модель становитиме 199 доларів, тоді як 32-дюймова версія обійдеться в 229 доларів.