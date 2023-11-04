Дисплей 2,8К із частотою в 120 Гц: ноутбук Xiaomi Book 14 виходить на глобальному ринку (ФОТО)

Компанія Xiaomi анонсувала випуск ноутбука Book 14 на глобальному ринку. Пристрій оснащено процесором Intel і дисплеєм з роздільною здатністю 2,8K і частотою оновлення в 120 Гц. Про це пише Notebookcheck.

Ноутбук має 14-дюймовий екран із максимальною яскравістю в 300 ніт. Book 14 доступний у двох версіях:

базова має процесор Intel Core i3-1220P у поєднанні з графікою Intel UHD, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ основної памʼяті;

дорожча отримала Core i5-12500H з тактовою частотою до 4,5 ГГц і графікою Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ SSD.

Живлення забезпечується батареєю ємністю 56 Вт·год, завдяки якій пристрій має майже 12 годин автономної роботи. Ноутбук постачається з блоком живлення на 100 Вт і попередньо встановленою Windows 11 Home.

Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi

Підключення здійснюється за допомогою HDMI, USB-C, USB-A, WiFi 6 і Bluetooth 5.2. Також є 3,5-міліметровий розʼєм для навушників. Габарити Xiaomi Book 14 становлять 363,8 х 243,5 х 19,9 мм, вага – 1,8 кг.

Ціна на пристрої за межами Китаю поки що не розкрита. За характеристиками ноутбук схожий на Redmi Book 14, який наразі коштує в КНР від 3799 юанів (близько 520 доларів). Однак останній продається лише з 16+512 ГБ памʼяті.