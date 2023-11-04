Дисплей 2,8К с частотой в 120 Гц: ноутбук Xiaomi Book 14 выходит на глобальном рынке (ФОТО)

Компания Xiaomi анонсировала выпуск ноутбука Book 14 на глобальном рынке. Устройство оснащено процессором Intel и дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления в 120 Гц. Об этом пишет Notebookcheck.

Ноутбук имеет 14-дюймовый экран с максимальной яркостью в 300 нит. Book 14 доступен в двух версиях:

базовая имеет процессор Intel Core i3-1220P в сочетании с графикой Intel UHD, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти;

более дорогая получила Core i5-12500H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

Питание обеспечивается батареей емкостью 56 Вт·ч, благодаря которой устройство имеет почти 12 часов автономной работы. Ноутбук поставляется с блоком питания на 100 Вт и предварительно установленной Windows 11 Home.

Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi Xiaomi Book 14. Фото: Xiaomi

Подключение производится с помощью HDMI, USB-C, USB-A, WiFi 6 и Bluetooth 5.2. Также есть 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Габариты Xiaomi Book 14 составляют 363,8 х 243,5 х 19,9 мм, вес – 1,8 кг.

Цена на устройства за пределами Китая пока не вскрыта. По характеристикам ноутбук похож на Redmi Book 14, который сейчас стоит в КНР от 3799 юаней (около 520 долларов). Однако последний продается только с 16+512 ГБ памяти.