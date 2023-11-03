Через год после анонса. Lenovo выпустила в продажу новый ноутбук со складным экраном (ФОТО)

Lenovo начала продавать ноутбук ThinkPad X1 Fold Gen 2, который она представила еще в сентябре 2022 года. Об этом пишет XDA.

16,3-дюймовый ноутбук имеет складной экран и работает на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (есть несколько вариантов, лучший – Core i7-1260U). Устройство оснащено OLED-дисплеем с разрешением 2560x2024 пикселей.

Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а основной – 1 ТБ.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo

Ноутбук получил веб-камеру с разрешением 5 МП, инфракрасную камеру для биометрической аутентификации, три порта USB-C (два из которых – с поддержкой Thunderbolt 4) и слот для SIM-карты. На клавиатуре устройства есть сканер отпечатков пальцев.

Емкость двух аккумуляторов составляет до 64 Вт·ч.

Цены на Lenovo ThinkPad X1 Fold начинаются от 2499 долларов.