Через рік після анонсу. Lenovo випустила в продаж новий ноутбук зі складаним екраном (ФОТО)

Компанія Lenovo почала продавати ноутбук ThinkPad X1 Fold Gen 2, який вона представила ще у вересні 2022 року. Про це пише XDA.

16,3-дюймовий ноутбук має складаний екран і працює на базі процесорів Intel Core 12-го покоління (є кілька варіантів, найкращий – Core i7-1260U). Пристрій оснащено OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2560x2024 пікселів.

Максимальний обсяг оперативної памʼяті становить 32 ГБ, а основної – 1 ТБ.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. Фото: Lenovo

Ноутбук отримав вебкамеру з роздільною здатністю 5 МП, інфрачервону-камеру для біометричної автентифікації, три порти USB-C (два із яких – з підтримкою Thunderbolt 4) та слот для SIM-карти. На клавіатурі для пристрою є сканер відбитків пальців.

Ємність двох акумуляторів становить до 64 Вт·год.

Ціни на Lenovo ThinkPad X1 Fold починаються від 2499 доларів.