АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Гаджети
Дата публікації

MSI випустила новий ігровий монітор із діагоналлю 40 дюймів (ФОТО)

MSI MAG 401QR, монітор
MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI

Компанія MSI випустила монітор MAG 401QR, який пропонує 40-дюймовий плоский екран із роздільною здатністю UWQHD. Про це пише Gizmochina.

Новинка оснащена IPS-панеллю з частотою оновлення 155 Гц і часом відгуку в 1 мс. Співвідношення сторін становить 21:9, кут огляду – до 178°.

Екран має високу точність передачі кольору (94% DCI-P3, 90% Adobe RGB і 118% sRGB) і сертифікат HDR 400, який гарантує максимальну яскравість на рівні від 400 ніт, динамічне коригування метаданих і можливість глобального затемнення.

На задній стороні монітор отримав RGB-підсвічування.

Фото 2 — MSI випустила новий ігровий монітор із діагоналлю 40 дюймів (ФОТО)
MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI
Фото 3 — MSI випустила новий ігровий монітор із діагоналлю 40 дюймів (ФОТО)
MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI
Фото 4 — MSI випустила новий ігровий монітор із діагоналлю 40 дюймів (ФОТО)
MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI
Фото 5 — MSI випустила новий ігровий монітор із діагоналлю 40 дюймів (ФОТО)
MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI

В MAG 401QR доступні такі варіанти підключення:

  • два порти HDMI (2.0b);
  • по одному Display Port, USB Type-C і USB Type-B;
  • два розʼєми USB 2.0 Type-A. 

Виробник пропонує користувачам монітора завантажувати програмне забезпечення MSI Remote Display, яке дозволяє віддалено встановлювати параметри дисплея за допомогою смартфона.

У Китаї MAG 401QR продається за 2999 юанів (близько 420 доларів).

Автор:
Артем Ющенко