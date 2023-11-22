MSI випустила новий ігровий монітор із діагоналлю 40 дюймів (ФОТО)

Компанія MSI випустила монітор MAG 401QR, який пропонує 40-дюймовий плоский екран із роздільною здатністю UWQHD. Про це пише Gizmochina.

Новинка оснащена IPS-панеллю з частотою оновлення 155 Гц і часом відгуку в 1 мс. Співвідношення сторін становить 21:9, кут огляду – до 178°.

Екран має високу точність передачі кольору (94% DCI-P3, 90% Adobe RGB і 118% sRGB) і сертифікат HDR 400, який гарантує максимальну яскравість на рівні від 400 ніт, динамічне коригування метаданих і можливість глобального затемнення.

На задній стороні монітор отримав RGB-підсвічування.

MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI MSI MAG 401QR. Фото: скриншот / MSI

В MAG 401QR доступні такі варіанти підключення:

два порти HDMI (2.0b);

по одному Display Port, USB Type-C і USB Type-B;

два розʼєми USB 2.0 Type-A.

Виробник пропонує користувачам монітора завантажувати програмне забезпечення MSI Remote Display, яке дозволяє віддалено встановлювати параметри дисплея за допомогою смартфона.

У Китаї MAG 401QR продається за 2999 юанів (близько 420 доларів).