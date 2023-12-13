Samsung анонсувала два нові монітори QD-OLED для геймерів

Компанія Samsung Display наступного року випустить два нові ігрові монітори з матрицями QD-OLED. Про це пише Wccftech.

Порівняно з OLED, технологія QD-OLED забезпечує вищу якість зображення і контрастність, ширше охоплення кольорів і менший час відгуку.

Виробник анонсував моделі діагоналлю 31,5 і 27 дюймів. Перший із них отримає роздільну здатність UHD (3840 x 2160) і щільність пікселів у 140 PPI. Цей монітор буде націлений на висококласний ігровий сегмент.

Що стосується 27-дюймового варіанта, то він матиме роздільну здатність QHD (2560 x 1440). Цей монітор може забезпечувати частоту оновлення в 360 Гц і буде орієнтуватися на сегмент кіберспорту.

Обидва пристрої наразі перебувають у масовому виробництві та надійдуть у роздрібний продаж наступного року після анонсу на виставці CES 2024.

Samsung заявляє, що в 2024 році планує потроїти загальні поставки дисплеїв шляхом розширення асортименту.