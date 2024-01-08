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Перший у світі: Samsung представила прозорий MicroLED-дисплей (ВІДЕО)
Компанія Samsung представила перший у світі прозорий безрамковий MicroLED-дисплей. Презентація відбулася на заході First Look у рамках виставки CES 2024, повідомляє Engadget.
Загалом фірма показала три екрани з дещо відмінним дизайном. Два з цих пристроїв мають затемнене скло, яке приховує об’єкти, розташовані за панелями. А третій виявився таким само прозорим, як звичайне скло.
Як зауважує видання, картинка на дисплеях виглядає майже як голограма. А завдяки високій щільності пікселів MicroLED зображення неймовірно чітке. Всі демонстраційні пристрої мають товщину лише в близько сантиметр.
За словами представника Samsung, оскільки прозорі MicroLED-дисплеї мають вищу яскравість порівняно з такими ж OLED-панелями, на них менше впливає зовнішнє освітлення.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Engadget пише, що наразі немає жодної інформації про те, скільки такий екран коштуватиме або коли ця технологія потрапить у роздрібний продаж. Однак непрозорі MicroLED-телевізори Samsung на 110 дюймів наразі коштують 150 тис. доларів. Враховуючи це, пройде досить багато часу, поки прозорі дисплеї стануть доступними.