Перший у світі: Samsung представила прозорий MicroLED-дисплей (ВІДЕО)

Компанія Samsung представила перший у світі прозорий безрамковий MicroLED-дисплей. Презентація відбулася на заході First Look у рамках виставки CES 2024, повідомляє Engadget.

Загалом фірма показала три екрани з дещо відмінним дизайном. Два з цих пристроїв мають затемнене скло, яке приховує об’єкти, розташовані за панелями. А третій виявився таким само прозорим, як звичайне скло.

Як зауважує видання, картинка на дисплеях виглядає майже як голограма. А завдяки високій щільності пікселів MicroLED зображення неймовірно чітке. Всі демонстраційні пристрої мають товщину лише в близько сантиметр.

Transparent MicroLED displays by Samsung at #CES2024



pic.twitter.com/aPbRU5NPZY — Tansu Yegen (@TansuYegen) January 8, 2024

За словами представника Samsung, оскільки прозорі MicroLED-дисплеї мають вищу яскравість порівняно з такими ж OLED-панелями, на них менше впливає зовнішнє освітлення.

Engadget пише, що наразі немає жодної інформації про те, скільки такий екран коштуватиме або коли ця технологія потрапить у роздрібний продаж. Однак непрозорі MicroLED-телевізори Samsung на 110 дюймів наразі коштують 150 тис. доларів. Враховуючи це, пройде досить багато часу, поки прозорі дисплеї стануть доступними.