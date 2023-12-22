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Секретов стало меньше. В сети раскрыли "начинку" всей линейки Samsung Galaxy S24
Компания Samsung планирует представить линейку смартфонов Galaxy S24. Слухи по ним набирают обороты, и теперь инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики устройств, пишет Engadget.
Предполагается, что S24, S24+ и S24 Ultra будут работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3, по крайней мере, в США, Канаде и Китае. Возможно, в других странах устройства будут продаваться с процессором Exynos 2400 от Samsung.
Также все три модели будут иметь максимальную яркость в 2600 нит и сертификат защиты от воды и пыли IP68.
Samsung Galaxy S24: характеристики
Согласно утечке, стандартный Galaxy S24 получит 6,2-дюймовый AMOLED 2X-экран с разрешением FHD.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Основная камера будет 50-мегапиксельной, она сможет снимать 8K-видео. Также смартфон получит телеобъектив, который обеспечит 30-кратное цифровое и 3-кратное оптическое приближение.
Предположительно, гаджет будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и варианты внутренней памяти на 128 ГБ и 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч можно будет зарядить до 50% за 30 минут.
S24+: особенности смартфона
Galaxy S24+ будет иметь ту же камеру, что и базовая модель. Ключевым отличием станет дисплей, диагональ которого составит 6,7-дюйма. При этом разрешением указывают QHD+.
Возможно, смартфон оснастят батареей на 4900 мА·ч, которая за полчаса будет заряжаться до 65%. Также устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и варианты внутренней на 256 и 512 ГБ.
Galaxy S24 Ultra: характеристики
В отличие от предыдущих двух гаджетов, корпус которых будет изготовлен из алюминия, S24 Ultra может получить титановую рамку.
Устройство будет иметь такие же параметры памяти, как и S24+, однако выделится значительно лучшей системой камеры. Речь идет об основном датчике на 200 МП, а также поддержке 10-кратного оптического и 100-кратного цифрового зума.
Дисплей AMOLED 2X с разрешением QHD+ будет 6,8-дюймовым, а емкость аккумулятора достигнет 5000 мА·ч.
Смартфон будет продаваться со встроенным стилусом S Pen.