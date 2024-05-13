Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS

Починаючи з 10 червня, Google збільшує мінімальну версію операційної системи, необхідну для використання додатку Google Wallet на Android та Wear OS пристроях.

Про це повідомляє 9to5Google.

Відтепер Google Wallet вимагатиме Android 9 або новішу версію на смартфонах, а також Wear OS 2.x або новішу на розумних годинниках.

Причиною такого рішення компанія називає питання безпеки, оскільки для того, щоб забезпечити належний рівень безпеки для функцій Wallet, таких як платежі одним натисканням, пристрої повинні мати можливість отримувати оновлення безпеки.

"Оновлення безпеки недоступні для версій Android нижче 9", - йдеться в документі підтримки Google Wallet.

Раніше мінімальною підтримуваною версією Android для Google Wallet була 5.0, а для Wear OS - базована на Android 8.0 Oreo. Проте згідно з останніми даними, частка Android 9 Pie становить 86,4% активних пристроїв.

Таким чином, нові вимоги до операційних систем торкнуться користувачів гаджетів на Android Nougat (7.0, 7.1) та Oreo (8.0, 8.1). Вони більше не зможуть встановлювати та використовувати Google Wallet.

Нагадаємо, 2022 року застосунок Google Pay став в Україні Google Гаманцем (Google Wallet) та отримав підтримку нових цифрових елементів.

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