Google та HP об'єднають зусилля для випуску платформи 3D-відеодзвінків у 2025 році

Google оголосила про плани запуску платформи Starline для 3D-відеодзвінків у 2025 році. Проєкт реалізується у партнерстві з HP та має на меті революціонізувати сферу комунікацій.

Про це компанія повідомила напередодні у своєму блозі Google I/O. Проєкт Starline, спрямований на переосмислення віддаленої комунікації, був представилий ще у 2021 році.

Використовуючи передові технології штучного інтелекту, 3D-візуалізації та інші інновації, Starline створює ефект "чарівного вікна", що дозволяє користувачам спілкуватися, жестикулювати та встановлювати зоровий контакт так, ніби вони знаходяться в одній кімнаті.

Наразі команія активно працює над виходом Starline на ринок. Компанія планує зосередитися на об'єднанні розподілених команд та окремих осіб на робочому місці. У партнерстві з HP Google планує розпочати комерціалізацію Starline у 2025 році та інтегрувати її з популярними платформами відеоконференцій, такими як Google Meet та Zoom.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що Google випускає нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту Gemini, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також обробляти відео. Зокрема, розробники можуть використовувати Gemini 1.5 Pro для запиту відео тривалістю до години, 11 годин аудіо або понад 700 тисяч слів у документі.

За інформацією Google, такий обсяг даних є найдовшим "вікном контексту" з усіх масштабних моделей ШІ. Gemini 1.5 може обробляти набагато більше даних, ніж останні моделі штучного інтелекту від OpenAI і Anthropic.

Нагадаємо також, що наприкінці листопада минулого року швейцарська ІТ-компанія з українськими коренями Vidby представила в офісі Google власну технологію на базі штучного інтелекту під назвою Vidby.AI, що дозволяє проводити відеодзвінки в Google Meet з перекладом на інші мови в реальному часі.

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