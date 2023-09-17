Из-за спроса и цен. В НАТО настаивают на увеличении инвестиций в оборонные компании

НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, чтобы удовлетворить спрос на оружие и оборудование, возрозсший после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что одним из серьезных беспокойств является нехватка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Украинские военные выпускают до 10 000 таких боеприпасов в день. В то же время страны-члены Альянса не только спешат с поставками в Киев, но и создают собственные запасы.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что цены на боеприпасы стремительно растут, поэтому бóльшие расходы союзников на оборону не приводят автоматически к повышению безопасности. В связи с этим он призвал к увеличению частных инвестиций в оборонные компании. По его словам, пенсионные фонды и банки должны перестать называть инвестиции в оборону неэтичными.

"Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными доходами. Как мы видели в Украине, война – это происшествие для всего общества", – сказал он.

Также он призвал руководителей предприятий ускорить расширение производственных мощностей.

Снаряды 155 мм: производство и расходование

В феврале 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что темпы расходования боеприпасов в Украине во много раз превышают темпы производства в странах Альянса. Тогда он отмечал, что время ожидания боеприпасов большого калибра выросло с 12 до 28 месяцев и призвал к увеличению производства снарядов.

Востребованными артиллерийскими боеприпасами на войне являются, в частности, снаряды "натовского" калибра 155 мм. Их предоставляют Украине США и другие партнеры Украины.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер в августе сказал, что Штаты в 2024 году планируют нарастить производство снарядов калибра 155 мм до более 80 тысяч в месяц. На момент, когда он говорил об этом, показатель составлял 24 тысячи.

Развертывание производства таких боеприпасов планируется и в Украине. Как отмечал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, это должно произойти до конца года.