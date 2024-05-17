Відкриття авіасполучення дозволить закрити небо над Україною

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що відкриття аеропорту у Львові допоможе закрити небо над Україною.

Про це він сказав у п'ятницю, 17 травня, під час Національного туристичного саміту у Львові, пише Інтерфакс-Україна.

"Для нас важливо відкрити аеропорт. На кожній міжнародній зустрічі ми акцентуємо увагу на тому, що відкриття аеропорту - це, з одного боку, закриття неба над Україною. З іншого боку, це величезна можливість для іноземного інвестора, іноземного туриста побачити Україну", – наголосив Козицький.

Він також зазначив, що це є і можливістю для людей подорожувати. І дати змогу зрозуміти, що відстань, наприклад, від Львова до Лондона, майже така ж, як відстань від Львова до Донецька.

"Що ми дуже велика держава і єдині у своїй мрії перемогти", – додав очільник ОВА.

При цьому Козицький озвучив низку викликів, які туристична галузь має вирішувати.

"Один із головних викликів - це доступність. Сфера гостинності має бути готова надавати послуги людям, які мають певні особливості, людям з інвалідністю. І мають бути готові прийняти їх та їхні родини", - підкреслив голова ОВА.

Що відомо про відкриття аеропортів в Україні

Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року, оскільки наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, - це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

Наразі Україна почала переговори з регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень, але перспектива та терміни відновлення авіасполучення поки невідомі.

Зауважимо, відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що в 2024 році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити:

захист аеропортів, де буде вирішено розпочати авіаперевезення;

підготовка інфраструктури;

механізм страхування;

компанія, яка візьметься робити перельоти.

Нагадаємо, з Одеси до аеропорту Кишинева здійснили тестовий запуск аеротрансферу. Його метою є пришвидшення проїзду українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. Квиток коштує 800 грн.

Також це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину.