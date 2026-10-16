Україна випробує дрони для перевезення донорських органів

Уряд запускає експериментальний проєкт із використання безпілотників для медичної логістики. Першим майданчиком стане Інститут серця МОЗ України, який уже має три спеціалізовані дрони, здатні долати до 700 км і приземлятися безпосередньо біля лікарень.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, безпілотники використовуватимуть для швидкого перевезення медичних вантажів між лікарнями. Йдеться, зокрема, про лікарські засоби, медичні вироби, зразки крові для термінового тестування та донорські органи.

Для польотів передбачений окремий порядок погодження з військовими. Дрони матимуть спеціальний статус та ідентифікуватимуться у повітрі. Також визначать правила роботи під час повітряної тривоги, включно з можливістю посадки в резервній точці.

Проєкт реалізовуватимуть Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цифрової трансформації. Надалі на його основі планують створити українську систему управління польотами цивільних безпілотників (UTM) і визначити правила їх безпечного використання.

Дрони доставлятимуть органи для трансплантації.

У Мінцифрі уточнили, що безпілотники також зможуть перевозити зразки крові для термінових тестів, медичні вироби та ліки, необхідні для трансплантації.

Три дрони, які вже має Інститут серця, здатні долати до 700 км, вертикально злітати й сідати на невеликих майданчиках біля медзакладів без використання злітних смуг.

Це має скоротити час доставки донорських органів із віддалених міст. До Інституту серця в Києві їх часто перевозять з Одеси, Львова, Харкова чи Запоріжжя, що автомобільним транспортом може займати багато годин.

"Можливість використовувати для доставки органів дрони, здатні долати сотні кілометрів значно швидше за авто, дозволить врятувати більше життів українців", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За дев'ять місяців 2026 року українські лікарі провели 473 трансплантації органів. Майже кожна десята операція з трансплантації припадала на дітей.

У Мінцифрі наголошують, що для експерименту використовуватимуть технології подвійного призначення, які розвивалися для оборонних потреб, але можуть застосовуватися і в цивільній медицині.

Нагадаємо, раніше в Україні вже почали доставляти рецептурні ліки безпілотниками у віддалені громади — така система працювала у двох областях.