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Імпортні ліки в Україні перевірятимуть швидше: що змінив Кабмін

Імпортні ліки в Україні перевірятимуть швидше
Імпортні ліки в Україні перевірятимуть швидше

Кабінет міністрів спростив процедури контролю імпортних лікарських засобів, щоб після російських атак на фармацевтичні склади препарати швидше надходили безпосередньо до аптек і лікарень. Зокрема, повторно ввезену серію ліків зможуть перевіряти протягом одного робочого дня.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За новими правилами уповноважена особа компанії-імпортера зможе самостійно перевірити відповідність вантажу супровідним документам та провести візуальний контроль упаковки з обов'язковою фотофіксацією.

Результати такої перевірки передаватимуть до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби), яка видаватиме висновок про якість препаратів.

Якщо в Україну повторно ввозять ту саму серію лікарських засобів, процедура контролю триватиме один робочий день.

В уряді наголошують, що державний контроль якості при цьому зберігається, а вимоги до якості та безпеки препаратів не змінюються.

Мета нововведень – скоротити час перебування імпортних препаратів на складах та швидше спрямовувати їх до аптек і медичних закладів.

Нагадаємо, у вересні через російські удари по фармацевтичних складах в аптеках виник дефіцит окремих імпортних ліків. Порушення логістики призвело до тимчасового скорочення запасів окремих препаратів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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