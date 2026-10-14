Импортные лекарства в Украине будут проверять быстрее: что изменил Кабмин

Кабинет министров упростил процедуры контроля импортных лекарственных средств, чтобы после российских атак на фармацевтические составы препараты быстрее поступали непосредственно в аптеки и больницы. В частности, повторно ввезенную серию лекарства смогут проверять в течение одного рабочего дня.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

По новым правилам уполномоченное лицо компании-импортера сможет самостоятельно проверить соответствие груза сопроводительным документам и провести визуальный контроль упаковки с обязательной фотофиксацией.

Результаты такой проверки будут передавать в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Госликслужбы), которая будет издавать заключение о качестве препаратов.

Если в Украину повторно ввозят ту же серию лекарственных средств, процедура контроля будет длиться один рабочий день.

В правительстве отмечают, что государственный контроль качества при этом сохраняется, а требования к качеству и безопасности препаратов не изменяются.

Цель нововведений – сократить время пребывания импортных препаратов на складах и быстрее направлять их в аптеки и медицинские учреждения.

Напомним, в сентябре из-за российских ударов по фармацевтическим составам в аптеках возник дефицит отдельных импортных лекарств. Нарушение логистики привело к временному сокращению запасов отдельных препаратов.