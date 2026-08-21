Ліки почали доставляти безпілотниками: у двох областях вже отримали 60 тисяч упаковок

У двох областях України ліки за програмою "Доступні ліки" вже доставляють безпілотниками. Таким способом пацієнтам доправили 60 тисяч упаковок препаратів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він не назвав регіони, в яких працює сервіс, але зазначив, що така доставка потрібна насамперед для віддалених сіл і прифронтових громад, де аптеки можуть бути відсутні або звичайна доставка ускладнена.

Як працює доставка

Покроковий процес безпілотної доставки медикаментів побудовано так:

сімейний лікар виписує пацієнту електронний рецепт;

медсестра передає номер рецепта фармацевту;

фармацевт погашає рецепт в аптеці;

оператор пакує препарат в одноразовий бокс із маркуванням прізвища пацієнта;

безпілотник доставляє бокс до найближчої амбулаторії або фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП).

"Фізична доступність ліків особливо важлива для віддалених сіл та прифронтових громад, де аптеки можуть бути відсутні, а звичайна доставка — складною або небезпечною", — зазначив Радуцький.

Він також повідомив, що "Укрпошта" доставляє ліки у 26 тисяч населених пунктів, однак "традиційна логістика має обмеження, зокрема для доставки у віддалені села".

Нагадаємо, програму реімбурсації "Доступні ліки" розширили ще на 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 відпускатимуть безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою.