Наймасштабніше розширення "Доступних ліків": до програми додали ще 260 препаратів

Програму реімбурсації "Доступні ліки" розширили ще на 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 відпускатимуть безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я України.

Це вже друге розширення програми від початку 2026 року. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби.

Йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця і порушень серцевого ритму.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей українців, хоча до 80% таких випадків можна попередити завдяки ранньому виявленню ризиків, профілактиці та належному лікуванню.

"Для пацієнта це означає, що необхідне лікування можна отримувати безоплатно або з частковою доплатою, аби фінансові причини не ставали бар’єром для регулярної терапії", — зазначив Ляшко.

Під час цього розширення вперше застосували окремий механізм підтримки ліків, виробництво яких локалізоване в Україні. Якщо український виробник пропонує препарат, який відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення до програми.

За цим механізмом до "Доступних ліків" включили:

67 однокомпонентних лікарських засобів українського виробництва;

35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва.

Загалом станом на липень 2026 року програма охоплює 1038 позицій. Серед них:

771 лікарський засіб;

172 комбіновані лікарські засоби;

59 препаратів інсуліну;

36 найменувань медичних виробів, зокрема тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.

На початку року Міністерства охорони здоров'я включило до програми "Доступні ліки" 37 нових позицій, що дозволить більшій кількості пацієнтів отримувати необхідну терапію за електронним рецептом.