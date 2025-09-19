"Доступних ліків" стає більше: до держпрограми додано нові препарати та групи пацієнтів

З 30 вересня 2025 року держпрограма "Доступні ліки" розширюється, щоб забезпечити пацієнтів ще більшою кількістю життєво необхідних препаратів. Оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації відтепер містить 705 найменувань. Додано понад 85 препаратів та нові групи пацієнтів, які охоплює ініціатива.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

З цих препаратів 273 є повністю безоплатними для пацієнтів за наявності електронного рецепта, тоді як решта доступні з частковою доплатою. Серед нововведень – 595 лікарських засобів, 38 препаратів інсуліну, 30 комбінованих ліків та 42 найменування тест-смужок для вимірювання рівня глюкози. Найбільшу кількість ліків у переліку, а саме 50 найменувань, має "Метформін" (цукрознижувальний лікарський засіб — ред.).

Особлива увага приділена розширенню програми на нові групи пацієнтів та захворювань. Відтепер "Доступні ліки" охоплюють 85 нових препаратів для лікування:

вагітних та породілей (3 найменування);

хвороб щитоподібної залози (6 найменувань);

глаукоми (8 найменувань);

дитячих хвороб (5 найменувань).

До оновленого переліку увійшло дев'ять нових лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою (МНН), зокрема:

Азитроміцин (краплі очні) – для лікування дитячих захворювань;

Латанопрост та Тимолол (краплі очні) – для лікування глаукоми;

Левотироксин (таблетки) – для лікування хвороб ендокринної системи;

Фолієва кислота (таблетки) – для лікування вагітних та породілей.

Як отримати ліки безоплатно?

Щоб отримати безоплатно лікарські засоби, пацієнтам потрібно:



Звернутися до лікаря - первинної ланки або лікуючого лікаря. Отримати е-рецепт. Лікар видасть е-рецепт, який дійсний 30 днів із дня створення. Звернутися до будь-якої аптеки. З 1 липня 2025 року всі ліцензовані аптечні заклади в Україні зобов'язані долучитися до програми реімбурсації. Обрати препарат. Фармацевт запропонує препарати за міжнародною непатентованою назвою. Пацієнт може обирати за торговельною назвою безоплатний або з невеликою доплатою.

В НСЗУ зазначили, що програма "Доступні ліки" забезпечує пацієнтів необхідними препаратами, допомагаючи контролювати хвороби, запобігати ускладненням та значно покращувати якість життя.

Раніше повідомлялося, що у червні Міністерство охорони здоров’я планує завершити формування Національного каталогу цін на лікарські засоби — цифрового реєстру, який має стати основою для прозорого ціноутворення в аптеках і при державних закупівлях.