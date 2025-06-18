Дорогі ліки стануть доступнішими: Рада ухвалила важливий закон

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє державі закуповувати інноваційні та дороговартісні ліки за договорами керованого доступу, тобто без зайвих податкових бар’єрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Йдеться про проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладення договорів керованого доступу" (реєстр. №13134).

Основна мета законопроєкту – створити сприятливі податкові умови для укладення так званих "договорів керованого доступу" між державою (та уповноваженими організаціями) і постачальниками лікарських засобів. Це дозволить уникнути податкових ризиків для обох сторін, особливо у випадках безоплатної передачі препаратів пацієнтам або медичним закладам.

Ключові положення законопроєкту

Податкові норми доповнюються винятками, які дозволяють безоплатно передавати лікарські засоби, закуплені через такі договори, без податкових зобов’язань у випадку дотримання чітко визначених умов.

Включення таких лікарських засобів до спеціального переліку, який затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

Звільнення від оподаткування операцій, пов’язаних із передачею ліків, придбаних за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також грантів Глобального фонду.

Реалізація цього закону у перспективі дозволить:

Полегшити доступ пацієнтів до інноваційних та дороговартісних препаратів.

пацієнтів до інноваційних та дороговартісних препаратів. Оптимізувати витрати держави у сфері охорони здоров’я.

у сфері охорони здоров’я. Забезпечити більш прозоре та передбачуване регулювання закупівель лікарських засобів.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про масштабне розширення програми державної реімбурсації "Доступні ліки". Вже з серпня 2025 року до переліку програми буде додано низку нових препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.