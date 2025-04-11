Уряд розширює програму "Доступні ліки": які препарати додали

Уряд України ухвалив рішення про масштабне розширення програми державної реімбурсації "Доступні ліки". Відповідні зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році затверджені на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо покращення доступу українців до лікарських засобів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вже з серпня 2025 року до переліку програми буде додано низку нових препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Серед них — ліки на основі індапаміду та торасеміду, що допомагають контролювати артеріальний тиск і зменшувати набряки, а також метилдопа — препарат, який призначається при гіпертензії, зокрема у вагітних.

Також реімбурсація пошириться на препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, необхідні для лікування анемії в період вагітності та післяпологовий період.

Які препарати поповнять програму

З жовтня 2025 року програму поповнять і препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема — екземестан, летрозол і тамоксифен, які використовуються для гормональної терапії при раку молочної залози.

Програма "Доступні ліки" передбачає надання пацієнтам безоплатних або частково оплачуваних лікарських засобів за електронним рецептом у понад 16 тисячах аптек, які беруть участь у ініціативі.

Фінансування здійснюється Національною службою здоров’я України. З початку її дії понад 5 мільйонів українців вже скористались програмою, отримавши понад 76 мільйонів рецептів.

2025 рік стане рекордним за масштабом розширення програми: у державному бюджеті на неї передбачено понад 6 мільярдів гривень. У перелік будуть додані понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані препарати від серцево-судинних хвороб, засоби для лікування ревматологічних, ендокринних (у тому числі гіпотиреозу), неврологічних, офтальмологічних та інфекційних захворювань у дітей.

З липня 2025 року всі аптеки в Україні будуть зобов’язані приєднатися до програми, що дозволить українцям отримувати ліки у будь-якій аптеці, а не лише у тих, що розміщені в медзакладах, як це було раніше.

Також програму "Доступні ліки" масштабували на всі аптеки країни.