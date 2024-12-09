На програму "Доступні ліки" уряд виділить 6,6 млрд грн: які зміни заплановані в 2025 році

В 2025 році програму "Доступні ліки" буде розширено . Для цього в бюджеті закладено 6,6 млрд грн. Про це інформує Урядовий портал.

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Що відомо про оновлену програму

До оновленої програми буде включено понад 30 нових діючих речовин, серед яких комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, а також препаратів для лікування ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.

Зазначається, що кошти на лікуванні зможуть заощадити щонайменше 500 тис. українців.

Все про програму "Доступні ліки"

В Україні діє урядова програма "Доступні ліки", завдяки якій українці можуть отримати необхідні медикаменти безплатно або з невеликою доплатою.

Для цього потрібно мати електронний рецепт на ліки, що входять до програми, і звернутися в аптеку, яка має договір з Національною службою здоров’я України.

Програма надає ліки за трьома категоріями:

· серцево-судинні захворювання;

· бронхіальна астма;

· діабет 2 типу.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua.

Нагадаємо, з 19 жовтня в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта. Тепер пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно. Виняток буде лише для пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію.