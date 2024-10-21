МОЗ оновило перелік ліків та медичних виробів для програми "Доступні ліки"

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до реєстру лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації. В оновлений список включено 589 торгових назв ліків, серед яких 208 – доступні безоплатно для пацієнтів.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Перелік лікарських поповнили новими препаратами для лікування психічних розладів, а також фентаніловими пластирами для знеболення, які важливі для паліативної допомоги.

Ці зміни затверджені наказом МОЗ України № 1537 від 4 вересня 2024 року, який також визнає таким, що втратив чинність, попередній наказ від лютого 2024 року.

Реімбурсація здійснюється в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що значно полегшує доступ пацієнтів до необхідних ліків та медичних виробів.

Перелік медичних виробів можна переглянути за посиланням.

В Україні скасували паперові рецепти на "Доступні ліки"

Нагадаємо, медикаменти за програмою "Доступні ліки" з 1 липня не продають за паперовим рецептом. Україна мала повністю перейти на електронні рецепти ще в 2019 році, відколи ця держпрограма перейшла під адміністрування Національної служби здоров’я.

Але через російську агресію проти України уряд дозволив виписувати і відпускати “доступні ліки” також за паперовим рецептом, щоб забезпечити населенню безперешкодний доступ до життєво необхідних ліків.

Впровадження електронних інструментів дозволятиме більш ефективно управляти програмою "Доступні ліки", розуміти на рівні держави запити та потреби пацієнтів, і більш ефективно розподіляти бюджетні кошти.

Однак, за проханням пацієнта лікар все ще може додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Нагадаємо, з 19 жовтня, в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта: пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно. Виняток буде лише для пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію.