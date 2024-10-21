Минздрав обновил перечень лекарств и медицинских изделий для программы "Доступні ліки"

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. В обновленный список включены 589 торговых названий лекарств, среди которых 208 – доступны бесплатно для пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Перечень лекарственных препаратов пополнили новыми препаратами для лечения психических расстройств, а также фентаниловыми пластырями для обезболивания, которые важны для паллиативной помощи.

Эти изменения утверждены приказом Минздрава Украины № 1537 от 4 сентября 2024 года, который также признает утратившим силу предыдущий приказ от февраля 2024 года.

Реимбурсация осуществляется в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что значительно облегчает доступ пациентов к необходимым лекарствам и медицинским изделиям.

Список медицинских изделий можно просмотреть по ссылке.

В Украине отменили бумажные рецепты на "Доступні ліки"

Напомним, медикаменты по программе "Доступні ліки" с 1 июля не продают по бумажному рецепту. Украина должна была полностью перейти на электронные рецепты еще в 2019 году, когда эта госпрограмма перешла под администрирование Национальной службы здоровья.

Но из-за российской агрессии против Украины правительство разрешило выписывать и отпускать "доступні ліки" также по бумажному рецепту, чтобы обеспечить населению беспрепятственный доступ к жизненно необходимым лекарствам.

Внедрение электронных инструментов позволит более эффективно управлять программой "Доступні ліки", понимать на уровне государства запросы и потребности пациентов, и более эффективно распределять бюджетные средства.

Однако по просьбе пациента врач все еще может дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

Напомним, с 19 октября в Украине изменилась процедура получение первого электронного рецепта : пациент может получить рецепт на лекарство, обратившись к врачу дистанционно. Исключение будет только для пациентов, проходящих заместительную поддерживающую терапию.