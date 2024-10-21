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Минздрав обновил перечень лекарств и медицинских изделий для программы "Доступні ліки"
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. В обновленный список включены 589 торговых названий лекарств, среди которых 208 – доступны бесплатно для пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Перечень лекарственных препаратов пополнили новыми препаратами для лечения психических расстройств, а также фентаниловыми пластырями для обезболивания, которые важны для паллиативной помощи.
Эти изменения утверждены приказом Минздрава Украины № 1537 от 4 сентября 2024 года, который также признает утратившим силу предыдущий приказ от февраля 2024 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Реимбурсация осуществляется в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что значительно облегчает доступ пациентов к необходимым лекарствам и медицинским изделиям.
Список медицинских изделий можно просмотреть по ссылке.
В Украине отменили бумажные рецепты на "Доступні ліки"
Напомним, медикаменты по программе "Доступні ліки" с 1 июля не продают по бумажному рецепту. Украина должна была полностью перейти на электронные рецепты еще в 2019 году, когда эта госпрограмма перешла под администрирование Национальной службы здоровья.
Но из-за российской агрессии против Украины правительство разрешило выписывать и отпускать "доступні ліки" также по бумажному рецепту, чтобы обеспечить населению беспрепятственный доступ к жизненно необходимым лекарствам.
Внедрение электронных инструментов позволит более эффективно управлять программой "Доступні ліки", понимать на уровне государства запросы и потребности пациентов, и более эффективно распределять бюджетные средства.
Однако по просьбе пациента врач все еще может дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.
Напомним, с 19 октября в Украине изменилась процедура получение первого электронного рецепта : пациент может получить рецепт на лекарство, обратившись к врачу дистанционно. Исключение будет только для пациентов, проходящих заместительную поддерживающую терапию.