У МОЗ розповіли, на які групи ліків можна буде отримати е-рецепт у 2024 році

У 2024 році перелік ліків, які можна придбати за електронним рецептом залишиться таким же, як і в 2023 році. Всі ті ліки, що раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря можна буде отримати, скориставшись не лише паперовим, але й електронним рецептом.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ зазначають, що протягом 2023 року в системі електронного здоров'я було створено понад 15 мільйонів електронних рецептів. Це включає як препарати, які пацієнти придбали за власні кошти, так і ті, чиє відшкодування відбувається за програмами реімбурсації або за рахунок місцевих бюджетів.

Загалом. в електронній системі охорони здоров'я було сформовано понад 67 мільйонів електронних рецептів.

Протягом 2023 року було розширено використання електронних рецептів для наступних категорій:

всіх рецептурних ліків, які пацієнт купує власним коштом,

пільгових наркотичних лікарських засобів, вартість яких відшкодовується коштом місцевих бюджетів,

імуносупресивних ліків для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді за програмою реімбурсації,

опіоїдних знеболювальних для паліативних хворих за програмою реімбурсації,

тест-смужок для індивідуальних глюкометрів для пацієнтів з цукровим діабетом І типу за програмою реімбурсації.

Нагадаємо, з19 жовтня, в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта: пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно. Виняток буде лише для пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію.

Окрім цього, термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше.

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