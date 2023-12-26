У Мінреінтеграції розглядають можливість отримання "Укрпоштою" ліцензії на продаж ліків у селах та на прифронтових територіях

"Укрпошта" може отримати ліцензію на продаж медичних препаратів у мобільних аптеках. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Розгляд питання відбувся на спеціальній нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Особливу увагу приділили отриманню "Укрпоштою" ліцензії на продаж медичних препаратів, оскільки право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств. У разі впровадження мобільних аптек, вони зможуть функціонувати в сільських районах, де відсутні постійні аптечні пункти. Крім того, такі аптеки будуть працювати на прифронтових територіях, де наразі медична та аптечна інфраструктура значно пошкоджена.

Дозвіл на надання поштовому оператору права на це може вирішити проблему доступу до ліків на всій території України ще до середини 2024 року.

У випадку реалізації цієї ініціативи планується:

відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об’єктах Укрпошти (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня;

забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів;

інтеграція з програмою "Доступні ліки".

У міністерстві наголосили, що у мобільних аптечних пунктах будуть діяти аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

Ситуація з аптеками біля фронту і в селах

Як зазначили в МОЗ, на теперішній час в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

"Сьогоднішнє рішення уряду відкриває можливості для функціонування мобільних аптек, що дозволить покращити ситуацію. Однак важливою є не лише доступність, а і якість. Саме тому право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств", – висловився міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, попросивши ліцензіатів скористатися можливістю і створити мобільні аптеки.

Фото: ua.depositphotos.com