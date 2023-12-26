В Минреинтеграции рассматривают возможность получения "Укрпочтой" лицензии на продажу лекарств в селах и на прифронтовых территориях

“Укрпочта” может получить лицензию на продажу медицинских препаратов в мобильных аптеках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Рассмотрение вопроса состоялось на специальном совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Особое внимание было уделено получению "Укрпочтой" лицензии на продажу медицинских препаратов, поскольку право создавать подобные мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий. В случае внедрения мобильных аптек они смогут функционировать в сельских районах, где отсутствуют постоянные аптечные пункты. Кроме того, такие аптеки будут работать на прифронтовых территориях, где медицинская и аптечная инфраструктура значительно повреждена.

Разрешение на предоставление почтовому оператору права на это может решить проблему доступа к лекарству на всей территории Украины еще до середины 2024 года.

В случае реализации этой инициативы планируется:

открытие лицензированных складов на ключевых сортировочных объектах Укрпочты (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий), что позволит обеспечить доставку лекарств в любой населенный пункт страны на следующий день;

обеспечение запаса 10 тысяч наименований лекарственных средств;

интеграция с программой "Доступные лекарства".

В министерстве подчеркнули, что в мобильных аптечных пунктах будут действовать такие же правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут выдаваться исключительно по рецепту.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарств создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

Ситуация с аптеками возле фронта и в селах

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

"Сегодняшнее решение правительства открывает возможности для функционирования мобильных аптек, что позволит улучшить ситуацию. Однако важна не только доступность, но и качество. Именно поэтому право создавать такие мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий", - высказался министр здравоохранения Виктор Ляшко, попросив лицензиатов воспользоваться возможностью и создать мобильные аптеки.

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