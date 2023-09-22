Кабмин снизил минимальную площадь аптек в сельской местности

Кабинет министров снизил минимальную площадь аптек в селах, поселках и поселках городского типа. Как сообщают Министерство здравоохранения и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 22 сентября.

Соответствующие изменения внесены в лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарств, оптовой, розничной торговли ими и импорту лекарств (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Так, общая минимальная площадь аптек, осуществляющих розничную торговлю лекарствами в поселках и пгт, определена на равное не менее 30 квадратных метров (с площадью торгового зала не менее 13,5 квадратных метра). До этого данные показатели были определены как 40 и 18 квадратных метров соответственно.

В свою очередь, для аптек, расположенных в селах, минимальная площадь установлена на уровне не менее 18 квадратных метров (с площадью торгового зала не менее 6 квадратных метров, помещением для хранения лекарственных средств – не менее 3,6 квадратных метра, комнатой для персонала – не менее 2,4 квадратных метра). В действующей же редакции лицензионных условий эти показатели определены как 30, 10, 6 и 4 квадратных метра соответственно.

Отмечается, что такое решение призвано повысить доступность лекарственных средств для населения и позволить открывать новые аптечные пункты в сельской местности с упрощенными требованиями.

"В настоящее время только в 11% сел Украины работают аптечные пункты. В общей сложности речь идет о 5700 аптек, работающих в селах и поселках. В то же время остается более 20000 сел и поселков, которые до сих пор не имеют аптечных пунктов. Такие условия существенно усложняют доступ населения к лекарственным средствам", – указывают в ведомстве.

Напомним, 4 августа Кабмин разрешил создавать мобильные аптечные пункты. Это смогут делать предприятия, имеющие лицензии по розничной торговле лекарствами. Такие пункты будут функционировать в сельской местности, где нет аптек или аптечных пунктов.

Отметим при этом, что статус пгт в Украине должен быть ликвидирован с учетом принятого Верховной Радой 28 июля закона. Он должен вступить в силу через три месяца после официального опубликования, однако до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.