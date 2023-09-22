Кабмін зменшив мінімальну площу аптек у сільскій місцевості

Кабінет міністрів зменшив мінімальну площу аптек у селах, селищах та селищах міського типу. Як повідомляють Міністерство охорони здоров'я та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 22 вересня.

Відповідні зміни внесено до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ліків, оптової, роздрібної торгівлі ними та імпорту ліків (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Так, загальна мінімальна площа аптек, які здійснюють роздрібну торгівлю ліками у селищах та смт, визначено на рівне не менше ніж 30 квадратних метрів (із площею торговельного залу не менше ніж 13,5 квадратних метра). До цього ці показники були визначені як 40 та 18 квадратних метрів відповідно.

В свою чергу, для аптек, розташованих у селах, мінімальну площу встановлено на рівні не менше 18 квадратних метрів (з площею торговельного залу не менше 6 квадратних метрів, приміщенням для зберігання лікарських засобів - не менше 3,6 квадратних метра, кімнатою для персоналу - не менше 2,4 квадратних метра). В чинній редакції ліцензійних умов ці показники визначені як 30, 10, 6 та 4 квадратних метри відповідно.

Як зазначають в МОЗ, таке рішення покликано підвищити доступність лікарських засобів для населення та дозволити відкривати нові аптечні пункти у сільській місцевості зі спрощеними вимогами.

"Наразі лише в 11% сіл України працюють аптечні пункти. Загалом йдеться про 5700 аптек, які працюють у селах та селищах. Натомість залишається понад 20000 сіл та селищ, які досі не мають аптечних пунктів. Такі умови суттєво ускладнюють доступ населення до лікарських засобів", - вказують у відомстві.

Нагадаємо, що 4 серпня Кабмін дозволив створювати мобільні аптечні пункти. Це зможуть робити суб’єкти господарювання, які мають ліцензії з роздрібної торгівлі ліками. Такі пункти функціонуватимуть в сільській місцевості, де аптеки або аптечні пункти відсутні.

Зазначимо при цьому, що статус смт в Україні має бути ліквідований з огляду на прийнятий Верховною Радою 28 липня закон. Він має набрати чинність через три місяці після офіційного опублікування, однак досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.