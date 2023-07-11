Жодних "низьких цін": Кабмін заборонив аптекам мати заманливі "соціальні" назви

Кабінет міністрів встановив заборону на використання аптеками назв, які характеризують ціни у них та спрямованість на обслуговування певних категорій осіб. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалене на засіданні 11 липня.

Відповідні зміни внесено до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Встановлено, що на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволяється, крім використання позначення виду аптечного закладу, зазначати найменування ліцензіата, аптечного закладу та/або торговельної марки, що належить ліцензіату на законних підставах, однак за важливої умови.

Вона полягає в тому, що це найменування не має містити вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Також назва аптеки не може містити інформації, яка може вводити споживача в оману, щодо її орієнтованості на обслуговування певних соціальних груп населення та порівнянь з іншими аптечними закладами.

Зазначимо при цьому, що найбільшою за товарообігом мережею аптек в Україні наразі є "Аптека низьких цін", що останніми роками використовує лише абревіатуру АНЦ. Ця ж компанія (ТОВ "Аптека-Магнолія") має мережі аптек "Шар@" та "Копійка". Крім того, в Україні існує інша велика (понад 1 тисячу об'єктів) мережа "Аптека оптових цін".