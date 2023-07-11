Никаких "низких цен": Кабмин запретил аптекам иметь заманчивые "социальные" названия

Кабинет министров установил запрет на использование аптеками названий, характеризующих цены в них и направленность на обслуживание определенных категорий лиц. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 11 июля.

Соответствующие изменения внесены в лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Установлено, что на вывеске и наружных рекламных конструкциях аптечного заведения разрешается, помимо использования обозначения вида аптечного заведения, указывать наименование лицензиата, аптечного заведения и/или торговой марки, принадлежащей лицензиату по законным основаниям, но при важном условии.

Оно заключается в том, что это наименование не должно содержать указания относительно уровня или иного признака цен, которые могут повлиять на намерение потребителя о приобретение товаров в таком заведении.

Также название аптеки не может содержать информацию, которая может вводить потребителя в заблуждение, по поводу ее ориентированности на обслуживание определенных социальных групп населения или же сравнения с другими аптечными заведениями.

Отметим при этом, что крупнейшей по товарообороту сети аптек в Украине является "Аптека низких цен", которая в последние годы использует лишь аббревиатуру АНЦ. Эта же компания (ООО "Аптека-Магнолия") имеет сети аптек "Шар@" и "Копейка". Кроме того, в Украине существует другая крупная (свыше 1 тысячи объектов) сеть "Аптека оптовых цен".