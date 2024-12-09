На программу "Доступні ліки" правительство выделит 6,6 млрд грн: какие изменения запланированы в 2025 году

В 2025 году программа "Доступні ліки" будет расширена. Для этого в бюджете заложено 6,6 млрд. грн. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Что известно об обновленной программе

В обновленную программу будут включены более 30 новых действующих веществ, среди которых комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также препаратов для лечения ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней.

Отмечается, что средства на лечении смогут сэкономить не менее 500 тыс. украинцев.

Все о программе "Доступні ліки"

В Украине действует правительственная программа "Доступні ліки", благодаря которой украинцы могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой.

Для этого нужно иметь электронный рецепт на лекарства, входящие в программу, и обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины.

Программа предоставляет лекарства по трем категориям:

· сердечно-сосудистые заболевания;

· бронхиальная астма;

· диабет 2 типа.

Перечень участвующих в программе лекарственных средств можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения http://www.moz.gov.ua .

Напомним, с 19 октября в Украине изменилась процедура получения первого электронного рецепта. Теперь пациент может получить рецепт на лекарство, обратившись к врачу дистанционно. Исключение будет только для пациентов, проходящих заместительную поддерживающую терапию.