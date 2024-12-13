Програму "Доступні ліки" масштабували на всі аптеки країни

У межах ініціативи президента України "Зимова єПідтримка" уряд ухвалив рішення, яке дозволить скористатися програмою "Доступні ліки" в кожній аптеці країни. Це значно покращить доступність ліків для українців, незалежно від того, де вони проживають.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Завдяки цьому рішенню, кожен українець зможе отримати безкоштовно або з невеликою доплатою майже 600 медичних виробів і ліків, що входять до списку програми.

За його словами, це дозволить знизити фінансове навантаження на громадян та зробить медичну допомогу ще доступнішою для всіх верств населення

Нагадаємо, завдяки програмі "Національний кешбек", українці отримають "тисячу Зеленського" на спеціальну картку, яку можна буде використовувати не лише для оплати комунальних послуг, транспортних квитків та донатів, але й на ліки та медичні вироби.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, вже понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 аптечних мереж долучилися до "Національного кешбеку", що розширить можливості для громадян та підтримає українських фармвиробників.

Додамо, Свириденко зазначила, що від старту програми "Зимова єПідтримка" станом на 10 грудня українці подали вже понад 6 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія". З них майже 1,6 млн заявок — виплати на дітей. З них 67% користувачів — жінки, 33% — чоловіки.