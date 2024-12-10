До програми "Зимова єПідтримка" долучилися банки-партнери: хто може подати заявку на отримання допомоги

З 10 грудня українці можуть подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" через відділення банків-партнерів. Це ще один зручний спосіб долучитися до програми для тих, хто не може зробити це через застосунок "Дія" або "Укрпошту".

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Хто може подати заявку на отримання 1000 гривень через банк

Люди віком 65+ (потрібно надати паспорт та РНОКПП);

Люди, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання (потрібно надати паспорт із відповідною відміткою);

Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб (потрібно надати паспорт опікуна чи законного представника, документ про встановлення опіки чи піклування та свідоцтво про народження дитини).

Через електронну систему взаємодії банк перевірить, чи не дублюється заявка або чи немає іншого порушення вимог. У разі, якщо знайдеться порушення, заявнику повідомлять про відмову в отриманні виплати із зазначенням причин. Про таку відмову заявник дізнається одразу в банку.

В разі успішної перевірки, після оформлення заяви банк відкриє спеціальний рахунок для виплати допомоги за програмою та оформить банківську картку "Національний кешбек" (віртуальну або пластикову), куди будуть зараховані кошти. Виплата відбудеться протягом 10 робочих днів.

Банки, які приймають заявки на виплату 1000 гривень

А-Банк;

Акордбанк;

ПриватБанк;

Сенс Банк;

Банк Глобус.

У Мінекономіки зауважують, що якщо ви не можете подати заяву на виплату за програмою "Зимова єПідтримка" через "Дію" або відділення банку-партнера, це означає, що вас внесено до переліку отримувачів виплати через Укрпошту або заявку вже було раніше подано через "Дію" або через банк.

Українці подали понад 6 млн заявок на виплату 1000 гривень через "Дію"

Як повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, від старту програми "Зимова єПідтримка" станом на 10 грудня українці подали вже понад 6 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія". З них майже 1,6 млн заявок — виплати на дітей.

З них 67% користувачів — жінки, 33% — чоловіки.

Свириденко нагадала, що минулого тижня до програми також долучилась "Укрпошта".

"Близько двох мільйонів громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через поштового оператора, зможуть оформити допомогу у день виплат", - зазначила вона.

Про програму "Зимова єПідтримка"

Програма "Зимова єПідтримка" ініційована президентом України Володимиром Зеленським і покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період.

Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування та інші послуги. Також можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми.

Також ці кошти можуть стати частиною національного донату на Збройні сили України. Громадяни можуть перерахувати допомогу на один із численних благодійних фондів, які підтримують українське військо.