К программе "Зимова єПідтримка" присоединились банки-партнеры: кто может подать заявку на получение помощи

С 10 декабря украинцы могут подать заявку на выплату 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка" через отделения банков-партнеров. Это еще один удобный способ присоединиться к программе для тех, кто не может сделать это через "Дія" или "Укрпочту".

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Кто может подать заявку на получение 1000 гривен через банк

Люди в возрасте 65+ (нужно предоставить паспорт и РНОКПП);

Люди, отказавшиеся от РНОКПП по религиозным убеждениям (нужно предоставить паспорт с соответствующей отметкой);

Опекуны, попечители или законные представители малолетних или несовершеннолетних лиц (необходимо предоставить паспорт опекуна или законного представителя, документ об установлении опеки или попечительства и свидетельство о рождении ребенка).

Через электронную систему взаимодействия банк проверит, не дублируется ли заявка или нет ли другого нарушения требований. В случае, если найдется нарушение, заявителю будет сообщено об отказе в получении выплаты с указанием причин. О таком отказе заявитель узнает сразу в банке.

В случае успешной проверки после оформления заявления банк откроет специальный счет для выплаты пособия по программе и оформит банковскую карточку "Национальный кэшбэк" (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства. Выплата состоится в течение 10 рабочих дней.

Банки, которые принимают заявки на выплату 1000 гривен

А-Банк;

Аккордбанк;

ПриватБанк;

Сенс Банк;

Банк Глобус.

В Минэкономики отмечают, что если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через "Дія" или отделение банка-партнера, это означает, что вы внесены в перечень получателей выплаты через "Укрпочту" или заявка уже была ранее подана через "Дію" или через банк.

Украинцы подали более 6 млн заявок на выплату 1000 гривен через "Дію"

Как сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, с начала программы "Зимова єПідтримка" по состоянию на 10 декабря украинцы подали уже более 6 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дія". Из них почти 1,6 млн заявок – выплаты на детей.

Из них 67% пользователей – женщины, 33% – мужчины.

Свириденко напомнила, что на прошлой неделе к программе также присоединилась "Укрпочта".

"Около двух миллионов граждан, получающих пенсии и социальные выплаты через почтового оператора, смогут оформить пособие в день выплат", — отметила она.

О программе "Зимова єПідтримка"

Программа "Зимова єПідтримка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период.

Одноразовая государственная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, в частности, детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Полученные средства можно потратить на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Также можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбэк" и продаются в торговых точках, которые присоединились к программе.

Также эти средства могут стать частью национального доната на Вооруженные силы Украины. Граждане могут перечислить помощь на один из многочисленных благотворительных фондов, поддерживаемых украинским войском.