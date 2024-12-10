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К программе "Зимова єПідтримка" присоединились банки-партнеры: кто может подать заявку на получение помощи
С 10 декабря украинцы могут подать заявку на выплату 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка" через отделения банков-партнеров. Это еще один удобный способ присоединиться к программе для тех, кто не может сделать это через "Дія" или "Укрпочту".
Об этом сообщает Министерство экономики.
Кто может подать заявку на получение 1000 гривен через банк
- Люди в возрасте 65+ (нужно предоставить паспорт и РНОКПП);
- Люди, отказавшиеся от РНОКПП по религиозным убеждениям (нужно предоставить паспорт с соответствующей отметкой);
- Опекуны, попечители или законные представители малолетних или несовершеннолетних лиц (необходимо предоставить паспорт опекуна или законного представителя, документ об установлении опеки или попечительства и свидетельство о рождении ребенка).
Через электронную систему взаимодействия банк проверит, не дублируется ли заявка или нет ли другого нарушения требований. В случае, если найдется нарушение, заявителю будет сообщено об отказе в получении выплаты с указанием причин. О таком отказе заявитель узнает сразу в банке.
В случае успешной проверки после оформления заявления банк откроет специальный счет для выплаты пособия по программе и оформит банковскую карточку "Национальный кэшбэк" (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства. Выплата состоится в течение 10 рабочих дней.
Банки, которые принимают заявки на выплату 1000 гривен
- А-Банк;
- Аккордбанк;
- ПриватБанк;
- Сенс Банк;
- Банк Глобус.
В Минэкономики отмечают, что если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через "Дія" или отделение банка-партнера, это означает, что вы внесены в перечень получателей выплаты через "Укрпочту" или заявка уже была ранее подана через "Дію" или через банк.
Украинцы подали более 6 млн заявок на выплату 1000 гривен через "Дію"
Как сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, с начала программы "Зимова єПідтримка" по состоянию на 10 декабря украинцы подали уже более 6 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дія". Из них почти 1,6 млн заявок – выплаты на детей.
Из них 67% пользователей – женщины, 33% – мужчины.
Свириденко напомнила, что на прошлой неделе к программе также присоединилась "Укрпочта".
"Около двух миллионов граждан, получающих пенсии и социальные выплаты через почтового оператора, смогут оформить пособие в день выплат", — отметила она.
О программе "Зимова єПідтримка"
Программа "Зимова єПідтримка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период.
Одноразовая государственная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, в частности, детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий).
Полученные средства можно потратить на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Также можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбэк" и продаются в торговых точках, которые присоединились к программе.
Также эти средства могут стать частью национального доната на Вооруженные силы Украины. Граждане могут перечислить помощь на один из многочисленных благотворительных фондов, поддерживаемых украинским войском.