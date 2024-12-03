"Тысяча Зеленского": как оформить выплату через "Укрпочту"

С 4 декабря “Укрпочта” начинает выплаты по программе "Зимової єПідтримки". Клиентам компании не нужно обращаться в ближайшее отделение, а всем получающим социальные выплаты через “Укрпочту” тысячу гривен зачислят автоматически

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он рассказал, кому, где и как компания будет выплачивать тысячу гривен.

По словам Смилянского, около 2 миллионов украинцев получают пенсии и соцвыплаты в "Укрпочте". В основном это пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1 и 2 групп. Поэтому тем, кто не получает выплаты в "Укрпочте", нужно обратиться в банк или оформить помощь в «Дії».

Что нужно, чтобы оформить выплату в "Укрпочте"?

Как пояснил Смелянский, "Укрпочта" сделала процесс максимально комфортным для клиентов, учитывая, что это пожилые люди, люди с инвалидностью, многие из которых проживают в сельской местности и на прифронтовых территориях.

"Все, что нужно, — это дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении, и мы поможем вам получить эту помощь. Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, так что ваша выплата будет вас ждать, если нужно до конца февраля 2025 года, даже если вы вдруг заболели и не можете его получить сейчас", – рассказал Смилянский.

Он добавил, что если получатель помощи уже определился, на что именно планирует потратить эту 1000 гривен, то он может сообщить своему почтальону или оператору в отделении, и они помогут или докажут товар, который нужен.

Смелянский напомнил, что средства по программе «Зимова єПідтримка» не могут быть получены наличными, однако "Укрпочта" поможет клиентам потратить их на уплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку отечественных изданий и заказ лекарств украинского производства.

Также украинцы, которые оформили помощь в «Дії», могут обратиться в "Укрпочту", чтобы потратить эту сумму, уплатить коммунальные платежи, приобрести товары.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.