"Тисяча Зеленського": як оформити виплату через "Укрпошту"

З 4 грудня “Укрпошта” починає виплати за програмою "Зимової єПідтримки". Клієнтам компанії не потрібно звертатися до найближчого відділення, а всім, хто отримує соціальні виплати через “Укрпошту”, тисячу гривень зарахують автоматично

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він розповів, кому, де і як компанія виплачуватиме тисячу гривень.

За словами Смілянського, близько 2 мільйонів українців наразі отримують пенсії та соцвиплати в "Укрпошті". Переважно це пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю 1 і 2 груп. Тому тим, хто не отримуєте виплати в "Укрпошті", потрібно звернутись у банк або оформити допомогу в «Дії».

Що потрібно, щоб оформити виплату в "Укрпошті"?

Як пояснив Смілянський, "Укрпошта" зробила процес максимально комфортним для клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багато з яких мешкають у сільській місцевості та на прифронтових територіях.

"Все, що потрібно, — це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо вам отримати цю допомогу. Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож ваша виплата буде вас чекати, якщо потрібно до кінця лютого 2025 року, навіть якщо ви раптом захворіли і не можете її отримати зараз", - розповів Смілянський.

Він додав, що якщо отримувач допомоги вже визначився, на що саме планує витратити цю 1000 гривень, то він може повідомити своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який потрібен.

Смілянський нагадав, що кошти за програмою «Зимова єПідтримка» не можуть бути отримані готівкою, проте "Укрпошта" допоможе клієнтам витратити їх на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань та замовлення ліків українського виробництва.

Також українці, які оформили «Зимову є-Підтримку» в «Дії», можуть звернутись до "Укрпошти", щоб витратити цю суму, сплати комунальні платежі, придбати товари.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.