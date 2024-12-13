Программу "Доступні ліки" масштабировали на все аптеки страны

В рамках инициативы президента Украины "Зимова єПідтримка" правительство приняло решение, которое позволит воспользоваться программой "Доступні ліки" в каждой аптеке страны. Это значительно улучшит доступность лекарств для украинцев, независимо от того, где они проживают.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Благодаря этому решению каждый украинец сможет получить бесплатно или с небольшой доплатой почти 600 медицинских изделий и лекарств, входящих в список программы.

По его словам, это позволит снизить финансовую нагрузку на граждан и сделает медицинскую помощь еще более доступной для всех слоев населения.

Напомним, благодаря программе "Национальный кэшбэк" украинцы получат "тысячу Зеленского" на специальную карточку, которую можно будет использовать не только для оплаты коммунальных услуг, транспортных билетов и донатов, но и на лекарства и медицинские изделия.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, уже более 50 фармацевтических производителей и около 250 аптечных сетей присоединились к "Национальному кэшбэку", что расширит возможности для граждан и поддержит украинских фармпроизводителей.

Свириденко отметила, что от старта программы "Зимова єПідтримка" по состоянию на 10 декабря украинцы подали уже более 6 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дію". 67% пользователей – женщины, 33% – мужчины.