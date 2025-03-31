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В Україні знизять ціни ще на 116 ліків, середня знижка – 17%
З початку квітня українці зможуть купувати ліки за нижчими цінами. Так, вартість 116 медичних препаратів зменшиться на 5-52%, а середній рівень знижки складе 17%.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Про ціни на ліки
Голова МОЗ України повідомив, що вартість ліків знизиться в межах від 5% до 52%.
Він також наголосив, що здешевлення торкнеться як популярних, так і дорогих препаратів, що зробить їх більш доступними для пацієнтів.
Зокрема, на 5% подешевшає один із найдорожчих препаратів, що зробить знижку відчутною.
"У середньому йдеться про 222 препарати, а середній розмір знижки складе 17%", – зазначив Ляшко.
Також Ляшко анонсував кроки, які сприятимуть зниженню цін на ліки для кінцевого споживача:
- Впровадження референтного ціноутворення.
- Заборону маркетингових платежів.
- Порівняння вартості ліків із дев’ятьма країнами ЄС-сусідами.
- Обмеження реєстрації лікарських засобів, якщо їхня ціна в Україні перевищує рівень у країнах для порівняння.
"Україна порівнює ціни на ліки з 9 країнами сусідами ЄС. І ми не дозволимо виробникам та постачальникам зареєструвати лікарський засіб, якщо вони збираються продавати його дорожче ніж в тих країнах, з якими ми порівнюємо ціни", - наголосив Ляшко.
За його словами, ці заходи допоможуть зробити медикаменти більш доступними для українців і гарантуватимуть справедливу цінову політику на фармацевтичному ринку.
Зниження цін на ліки
Нагадаємо, перший етап зниження цін на ліки стартував 1 березня.
12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".
Планувалося обмежити максимальну торговельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Також фармкомпанії вже зобов'язалися знизити ціни на найбільш популярні препарати на 30%.
Раніше Зеленський заявляв про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців в аптеках. У разі відсутності таких - він пообіцяв кадрові рішення.
Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку.